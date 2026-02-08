Monza-Avellino 2-1, Biancolino: "Un peccato. Il mercato? Guardiamo avanti" Il commento del tecnico dei lupi dopo la sconfitta rimediata all'U-Power Stadium

"Era normale soffrire contro una squadra come il Monza. Paghiamo qualche episodio ingenuo, usciamo da questo campo a testa alta, ma chiaramente dispiace uscire senza punti": così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Monza-Avellino 2-1: "È un lavoro che portiamo avanti dall'anno scorso. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Viviamo un campionato difficile. I volti nuovi hanno subito compreso ciò che occorre. I cambi? Palmiero ha avvertito un piccolo fastidio muscolare in settimana e non l'abbiamo rischiato. Armellino ha dato il suo contributo. Si è comportato bene. Doveva garantire forza in campo. Le Borgne? Un esordio positivo, è un ragazzo che ha qualità e su un campo difficile ha dimostrato di averne tanta. Oggi paghiamo due episodi, soprattutto il primo. È un peccato. Palumbo? Era in difficoltà e ho messo Armellino per garantire a Le Borgne il gioco tra le linee. Luca (Palmiero, ndr) non ho voluto rischiarlo. Veniva da un fastidio. Rientra nel turno infrasettimanale? Credo di sì. Perdiamo Missori per squalifica. Tutino? Chiedo qualcosa in più da lui, ma da tutti. Ci voleva forza nel finale. Usciamo con tre/quattro occasioni e con un solo gol. Il mercato? È giusto guardare avanti. Quello che si doveva fare abbiamo provato a farlo. Se aggiungo qualcosa potrei mettere malumore. Potrei dire qualcosa e mancherei di rispetto al gruppo. Stiamo compatti. Le Borgne è un calciatore che abbiamo cercato e ha fatto un'ottima partita”.