Pd in crisi: arriva De Luca. Pascale: Troveremo sintesi. Campo largo? Necessario Domani alle 14.30 arriva il segretario regionale ad Avellino

Arriverà domani nella sede del Pd di Avellino alle 14.30 il segretario regionale del dem, Piero De Luca, per provare a mettere pace nella battaglia congressuale in Irpinia. Sul tavolo della trattativa il ritiro della candidatura alla segreteria provinciale di Pellegrino Palmieri, l’allargamento della lista maggioritaria capeggiata dall’ex sindaco di Sperone, Marco Santo Alaia, con una partecipazione proporzionale di ogni anima del partito. Resta alla finestra Vittorio Ciarcia, referente di forze giovani del Pd.

Pd alla prova di sintesi

Ieri intanto è stata un successo l'incontro promosso da Claudio Petrozzelli che ha visto riuniti referenti di ogni area, anche del pd. “Per l'incontro di domani con De Luca sono ottimista - spiega Anna Maria Pascale Pd -. Spero che domani si possa condividere un percorso unitario verso il congresso, per individuare il nostro segretario e nel seguire una liena unitaria nel solco dei valori della segretaria nazionale Schlein . Sono ottimista, troveremo una quadra. Ieri allo scalo ferroviario, in occasione dell'incontro promosso da Claudio Petrozzelli, abbiamo vissuto un bel momento di condivisione con la presenza di vari referenti. Un'occasione di sintesi e confronto importante per la città.

Il campo largo

Intanto chiedono di accelerare i referenti Avs, Si Può, Controvento, Movimento cinque stelle per la coalizione progressista. Pronti a sedersi al tavolo anche i referenti di Unione di Centro, perchè si replichi il modello Fico in regione. “Il campo largo è necessario – spiega Pascale -. Dobbiamo trovare necessariamente una sintesi su valori comuni, visto che il Campo largo, progressista è ormai scelta rodata in altre prove elettorali, non solo in Campania.