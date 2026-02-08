Giorno del Ricordo, iniziativa di Gioventù Nazionale ad Avellino "L'obiettivo è ricordare le vittime e promuovere la conoscenza di quanto accaduto"

Sabato pomeriggio ad Avellino, in Piazzetta Agnes, Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, ha allestito un gazebo informativo in occasione del Giorno del Ricordo del 10 febbraio, solennità civile istituita per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata.

"L’iniziativa è nata dalla volontà di rinnovare una memoria storica che appartiene all’intera Nazione e che richiama al rispetto verso migliaia di italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia, vittime di persecuzioni, violenze e uccisioni consumate nel contesto del secondo dopoguerra, sotto il regime guidato da Josip Broz Tito. Una tragedia che colpì duramente anche donne, come Norma Cossetto, divenuta simbolo di quel martirio", si legge in una nota degli organizzatori.

"Ricordare queste vicende risponde ad un dovere civile, quello di riconoscere una pagina dolorosa della nostra storia nazionale, per troppo tempo marginalizzata nel dibattito pubblico e nella narrazione scolastica. La memoria condivisa rappresenta un presupposto essenziale per una coscienza storica matura e per la costruzione di una comunità fondata sul rispetto della dignità umana e sulla condanna di ogni forma di totalitarismo - si sottolinea da Gioventù Nazionale -. Il 10 febbraio è una data che richiama istituzioni, associazioni e cittadini a un impegno comune: custodire il ricordo, promuovere la conoscenza e trasmettere alle giovani generazioni la consapevolezza di quanto accaduto, affinché simili tragedie non trovino mai più spazio nella storia. Gioventù Nazionale Avellino, anche quest’anno, ha inteso offrire un momento di riflessione aperto alla cittadinanza, nel segno della memoria, della verità storica e del rispetto verso le vittime e le loro famiglie".