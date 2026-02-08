Monza-Avellino 2-1: tabellino e voti dei lupi Lupi avanti con Biasci, poi Cutrone di testa e Pessina su rigore

Prova di forza e a tratti anche di buonissima qualità per l'Avellino, ma non basta al cospetto di un Monza che ha dimostrato tutto il suo potenziale per oltre 90 minuti. Finale di 2-1 all'U-Power Stadium e vittoria per i brianzoli che agguantano il secondo posto in classifica. I lupi sognano con Biasci che al 53' firma il vantaggio irpino, ma lungo la ripresa è emersa la struttura dei padroni di casa anche con i cambi. Cutrone, di testa, ha cambiato il volto del match con il gol del pari, nato dal cross e dalla corsa di Ciurria, bravo su Sala, che prima aveva fornito l'assist per Biasci. Nel finale, il tocco di Fontanarosa con il braccio causa il penalty che garantisce il sorpasso al Monza con Pessina a spiazzare l'ottimo Daffara dagli undici metri.

Il tabellino

Serie B

Ventitreesima Giornata

Monza-Avellino 2-1

Marcatori: 8' st Biasci (A), 32' st Cutrone (M), 41' st rig. Pessina (M)

Monza (3-4-2-1): Thiam; Brorsson (23' st Ciurria), Delli Carri, Carboni; Birindelli, Obiang (30' st Colombo), Pessina, Azzi; Colpani (30' st Alvarez), Hernani (15' st Caso), Mota (15' st Cutrone). All. Bianco. A disp. Pizzignacco, Strajnar, Lucchesi, Forson, Keita Balde, Bakoune, Capolupo

Avellino (3-5-2): Daffara 6,5; Enrici 6 (42' st Insigne sv), Simic 5,5, Fontanarosa 5,5; Missori 6,5, Palumbo 6 (19' st Armellino 5,5), Le Borgne 6,5, Besaggio 6,5, Sala 6 (35' st Cancellotti sv); Biasci 6,5 (35' st Pandolfi sv), Patierno 5,5 (19' st Tutino 5). All. Biancolino 6. A disp. Iannarilli, Palmiero, Russo, D'Andrea, Sgarbi, Reale, Milani

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Enrici (A), Le Borgne (A), Missori (A)

Assistenti: Niedda e Pressato

Quarto ufficiale: Colaninno

VAR e AVAR: Di Paolo e Volpi

Recupero: 2' pt, 5' st