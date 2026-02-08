La Scandone Avellino vince in rimonta contro l'Angri Pallacanestro (83-87) Due punti preziosi per la squadra di coach Dell'Imperio in trasferta

La Scandone Avellino passa al PalaGalvani in rimonta sull'Angri Pallacanestro. Vittoria con il risultato di 83-87 per la squadra di coach Dell'Imperio. La Scandone strappa due punti pesanti in trasferta con un ottimo ultimo periodo di gioco. Sono 24 i punti di Gay con i 18 di Scanzi e gli 11 di Cioppa e Stefanini. Prova di forza per gli irpini che sono tornati in campo dopo due turni di riposo determinati dal calendario. La Scandone cercava il cambio di passo lontano dal PalaDelMauro e la vittoria sull'Angri Pallacanestro garantisce tanto nel percorso stagionale, nell'obiettivo di ripartire con decisione per la seconda parte della stagione. Ora la squadra biancoverde punterà alla continuità con il prossimo turno casalingo. Al PalaDelMauro il roster irpino andrà a caccia dell'ulteriore segnale di crescita dopo gli innesti firmati dalla dirigenza.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Angri Pallacanestro - Scandone Avellino 83-87

Parziali: 17-16; 28-17; 22-22; 16-32

Angri: Triassi 12, Morano, Zuasnabal, Granata, Peluso 6, Martinez 28, Montella, Bonanni, Stentardo 18, Milojevic 7, De Prisco, Lalic. 12 All. Chiavazzo

Scandone: Scanzi 18, Piazza, Cioppa 11, Cantone 6, Ragusa 7, Iannicelli, Duranti 5, Vitale, Stefanini 11, Gay 24, Donda 5. All. Dell’Imperio