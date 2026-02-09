Scandone Avellino, Dell'Imperio: "Ancora errori, ma bravi a recuperare" Il coach della squadra irpina: "Carattere e personalità per due punti preziosi"

Vittoria sull'Angri Pallacanestro in rimonta per la Scandone Avellino che ora metterà nel mirino la sfida casalinga con Klass Sennori, in programma domenica. Finale punto a punto al PalaGalvani con Stefanini a firmare la parità e con la precisione ai liberi di Cantone e Scanzi. "È stata una partita dai due volti. Dopo un avvio super in cui la squadra ha mostrato tutta la sua qualità e ha dimostrato ciò che potrebbe essere e diventare, siamo incappati nuovamente nei soliti errori. - ha spiegato il coach della Scandone, Ciro Dell'Imperio - Non possiamo staccare la spina, dobbiamo restare concentrati per tutta la durata della gara. All’intervallo ho detto ai miei ragazzi che bisogna dare continuità a quanto espresso nella prima parte di gara, restando fedeli ai nostri principi di gioco e al piano partita. Non è stato facile recuperare lo svantaggio accumulato, ma faccio i complimenti a tutti perchè con carattere e personalità hanno portato a casa una vittoria importante su un campo difficile, come solo le grandi squadre sanno fare”. Nel prossimo turno di domenica 15 febbraio, la Scandone Avellino ospiterà Klass Sennori