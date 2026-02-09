Vittoria sull'Angri Pallacanestro in rimonta per la Scandone Avellino che ora metterà nel mirino la sfida casalinga con Klass Sennori, in programma domenica. Finale punto a punto al PalaGalvani con Stefanini a firmare la parità e con la precisione ai liberi di Cantone e Scanzi. "È stata una partita dai due volti. Dopo un avvio super in cui la squadra ha mostrato tutta la sua qualità e ha dimostrato ciò che potrebbe essere e diventare, siamo incappati nuovamente nei soliti errori. - ha spiegato il coach della Scandone, Ciro Dell'Imperio - Non possiamo staccare la spina, dobbiamo restare concentrati per tutta la durata della gara. All’intervallo ho detto ai miei ragazzi che bisogna dare continuità a quanto espresso nella prima parte di gara, restando fedeli ai nostri principi di gioco e al piano partita. Non è stato facile recuperare lo svantaggio accumulato, ma faccio i complimenti a tutti perchè con carattere e personalità hanno portato a casa una vittoria importante su un campo difficile, come solo le grandi squadre sanno fare”. Nel prossimo turno di domenica 15 febbraio, la Scandone Avellino ospiterà Klass Sennori
Scandone Avellino, Dell'Imperio: "Ancora errori, ma bravi a recuperare"
Il coach della squadra irpina: "Carattere e personalità per due punti preziosi"
Avellino.