Un nuovo postamat esploso in Irpinia: è toccato a Montaguto Malviventi in azione nella Valle del Cervaro

Un nuovo postamat esploso. I malviventi sono entrati in azione questa volta nell'ultimo comune della provincia di Avellino al confine con la Puglia. Lo scenario della devastazione è Montaguto in Iagulli 50. E' qui che è avvenuta l'esplosione.

Un boato ha svegliato i residenti. Sul posto carabinieri e vigilanza Cosmopol, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco e degli artificieri da Napoli per le opportune verifiche. Come è ben noto da mesi le strutture dopo la chiusura degli sportelli di giorno, non erogano denaro nelle ore serali e notturne. Ma i malviventi ci provano lo stesso. E a Montaguto così come in altri comuni potrebbe essera andato a vuoto il colpo. Gli inquirenti lo stanno accertando. Posti di controllo anche polizia lungo la statale 90 delle puglie.

Era da alcuni anni che la criminalità non colpiva la Valle del Cervaro dopo i ripetuti assalti allo scalo di Savignano Irpino. E per un piccolo comune come Montaguto, fatto per lo più di persone anziane, privarsi ora di un servizio così importante in paese è una vera e propria mazzata.

Non sono bastate le operazioni delle forze dell'ordine che nei giorni scorsi hanno portato alla cattura di più persone appartenenti a sodalizi criminosi in Campania. Leggi qui. La vera banda della marmotta è ben radicata e presente soprattutto nel foggiano e continua a bussare in Irpinia e a farla franca.