Troppi postamat saltati in aria: scatta lo spegnimento notturno, ecco dove

Poste Italiane comunica che da ieri, due ottobre, si è proceduto allo spegnimento notturno degli Atm Postamat di otto uffici postali nel territorio della provincia di Avellino dalle ore 19 alle 8.30.
Le sedi interessate sono: Andretta, Castel Baronia, San Nicola Baronia, Zungoli, Villanova del Battista, Bonito, Mirabella Eclano e Montefusco
Il provvedimento, di natura temporanea, si è reso necessario per contrastare i tentativi di furto
dell’ultimo periodo registrati nelle zone interessate.
L’azienda, a conferma del proprio impegno nella sicurezza delle sedi attraverso sistemi di protezione avanzati, telecamere di ultima generazione e casseforti certificate, assicura che tutti i servizi continueranno a essere erogati regolarmente negli abituali orari di apertura degli uffici postali interessati.