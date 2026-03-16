Irpiniambiente: parti sociali in agitazione, impegni su quote e liquidità Impegno della Provincia a deliberare il nuovo valore della società nel primo consiglio utile

Nel pomeriggio tavolo in Prefettura ad Avellino con il confronto tra le organizzazioni sindacali, la Prefettura, l'ATO (Ambito Territoriale Ottimale di Avellino, ente d'ambito per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani) e la Provincia. Le parti sociali hanno confermato lo stato di agitazione e l'avvio delle procedure di raffreddamento. I punti chiave dell'accordo e le azioni intraprese sono stati definiti dalla UGL Partecipate Avellino tramite nota ufficiale. "Contenzioso Venticano: in merito alla delibera di fuoriuscita del comune di Venticano, è stato confermato che la società presenterà ricorso legale per impugnare l'atto. Le parti sociali e l'ATO sostengono fermamente questa azione per evitare la frammentazione del ciclo integrato dei rifiuti. Rivalutazione societaria: la Provincia si è impegnata a deliberare, nel primo consiglio utile, il nuovo valore della società, rideterminato a circa 511.000 € (dai precedenti 2,5 milioni). Acquisto quote: l'ATO invierà a tutti i Sindaci il nuovo valore con una diffida a rispettare la delibera per l'acquisto delle quote di Irpiniambiente, blindando la società come soggetto pubblico affidatario".