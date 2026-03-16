Irpiniambiente, i sindacati: "Stipendi non pagati, delibere da rispettare" "Chiediamo al Prefetto di intervenire sul pagamento di ciò che devono i Comuni"

Nuovo tavolo in Prefettura per la vertenza Irpiniambiente dopo il sit-in con cinquecento lavoratori tra Piazza della Libertà e Corso Vittorio Emanuele ieri mattina ad Avellino. "I servizi ai Comuni vengono forniti, le città vengono pulite dai lavoratori che fanno dei sacrifici nonostante ci siano ritardi nei pagamenti. Diciamo basta, in particolar modo per ciò che concerne il futuro. - ha spiegato Francesco Codella, segretario generale FIT CISL Irpinia-Sannio - Sono circa tre anni che stiamo vivendo questa vertenza. I Comuni non prendono iniziative per l'acquisizione delle quote di Irpiniambiente nonostante ci sia stato un ribasso da due milioni e mezzo a 500mila euro: il costo di 1,20 euro a cittadino. Non regge più, ci sembra una scusa. Si deve mettere mano alla gestione del servizio integrato dei rifiuti. Esistono le leggi in Italia e non vengono rispettate. C'è una legge regionale, ci sono le delibere e devono essere rispettate".

"Chiediamo l'intervento del Prefetto"

"Mettere al tavolo le due autorità che dovrebbero chiudere il cerchio è un fatto positivo. - ha affermato Nunzio Marotta, segretario provinciale UGL Partecipate Avellino - La questione più grossa è lo stipendio. Bisogna evitare lo sciopero e lo stop per tutto il servizio. Non abbiamo ancora ricevuto lo stipendio e non si sanno nemmeno i tempi per quello del mese successivo. È un problema serio. Speriamo di trovare una soluzione e il Prefetto intervenga d'autorità verso i Comuni e coloro i quali non stanno pagando. Riteniamo che il Prefetto possa essere decisivo, potrebbe intervenire sul pagamento di ciò che devono i Comuni. Devono pagare circa 60 milioni a Irpiniambiente. È una cifra notevole. Speriamo che ognuno faccia la propria parte".

"Il territorio non merita questa attesa"

"Abbiamo tutte le buone intenzioni di portare a casa il risultato. Attendiamo da troppo tempo e questo territorio non merita questa attesa. Dei Comuni morosi dovrebbe parlare Irpiniambiente più che i sindacati. Noi ci auguriamo che il progetto avviato venga portato avanti, che l'acquisizione delle quote di Irpiniambiente, anche con il nuovo valore, possa finalmente diventare realtà": ha aggiunto Licia Morsa, segretaria generale della FP CGIL Avellino.