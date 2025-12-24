Savignano: Ecco la nuova sindaca eletta nel consiglio comunale dei ragazzi Un grande segnale di inclusione in Irpinia, dalla Valle del Cervaro

E' donna, nata ad Ariano Irpino da una famiglia marocchina residente nella Valle del Cervaro, il nuovo sindaco eletto nel consiglio comunale dei ragazzi a Savignano Irpino. Un grande segnale di inclusione in Irpinia, quello che arriva dal comune savignanese. Jannate Lassiri, 12 anni, prende il posto di Leonardo De Lillo. Vice sindaco anche in rosa con Vanessa Membrino e assessore Riccardo Di Franza.

Una famiglia marocchina dedita al lavoro, che ha saputo integrarsi in paese, fino a diventare parte attiva della comunità con grande orgoglio.

La cerimonia si è svolta nella sala consiliare alla presenza del sindaco Fabio Della Marra.

"Ci auguriamo che la vostra esperienza educativa possa proiettarvi in un futuro più consapevole ed appassionarvi alla vita sociale",

Un organo comunale simile a quello degli adulti, in grado di proporre iniziative ed esprimere giudizi sulle problematiche del proprio paese.

Lo scopo è quello di migliorare sempre di più la vivibilità nelle aree interne in lotta contro lo spopolamento e la desertificazione. E le nuove generazioni hanno un ruolo fondamentale in questo. Quello di sensibilizzare la politica a fare di più per la salvaguardia del territorio e l'occupazione, per far si che i giovani possano restare sui propri territori, evitando di emigrare altrove.