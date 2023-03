Giornata nazionale vittime Covid, Petitto: "Non sprechiamo lezione pandemia" Il consigliere regionale alla cerimonia in piazza ad Atripalda

«Un momento di raccoglimento e riflessione dal forte valore a ricordo delle vittime del Covid19.

Ho accolto con emozione l’invito dell’amico Paolo Spagnuolo, Sindaco di Atripalda, a partecipare alla manifestazione tenuta questa mattina in occasione della Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime della pandemia da coronavirus.

La data scelta è quella in cui i mezzi dell’Esercito, il 18 marzo 2020, contribuirono alla rimozione delle centinaia di bare depositate al cimitero monumentale di Bergamo, un’immagine che resta ancora scolpita nella memoria di tutti noi.

Per questo la giornata odierna ci chiama anche a non sprecare la lezione della pandemia e ci ricorda come l’emergenza Covid sia una lezione complessiva e permanente su cui costruire le politiche sanitarie dei prossimi anni.»

Così in una nota social il consigliere regionale Livio Petitto.