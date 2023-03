"Vogliamo lavorare, rispettateci", la protesta dei giovani con sindrome di Down In piazza Libertà ad Avellino il sit in per chiedere inclusine lavorativa

Le persone con sindrome di Down questa mattina a piazza libertà ad Avellino hanno fatto sentire la loro voce attraverso una iniziativa di protesta a cui ha aderito il Mid dal titolo “With us, not for us” promossa e organizzata dalla locale sezione provinciale di “AIPD” (Associazione italiana persone down).

Un flash mob realizzati con l'obiettivo di sensibilizzare in particolar modo sul diritto all’autodeterminazione, per svegliare le istituzioni sociali e la politica.

"Raccogliamo il reclamo di protesta delle Persone con sindrome di Down “Vogliamo lavorare, rispettateci” e ci impegneremo a far luce sulla questione in tutte le sedi e tavoli istituzionali dove si discuterà dell’inclusione lavorativa - spiega Giovanni Esposito - E' questo l’impegno che assumiamo come Coordinamento Regione Campania del Movimento Italiano Disabili. Siamo pronti a confrontarci sulla legge 68/99 a fare di più, cosi come ci recita anche la Convenzione delle nazioni unite in maniera molto chiara che “il lavoro è un nostro diritto” e un diritto alla pari di tutti è il caso di aggiungere, allo stesso tempo l’impegno nostro chiaro, reale e incisivo sarà quello di dar eco alla voce di queste persone anche in Parlamento mediante i nostri canali istituzionali, anche attraverso il tavolo istituzionale delle Politiche del Lavoro della Regione Campania, a cui abbiamo aderito per offrire cosi come da nostro intento chiare e reali opportunità di inclusione lavorativa di tutte le persone con disabilità"

"Di recente abbiamo chiuso e sottoscritto un’importante accordo di collaborazione con l’agenzia “Mestieri Campania Sez. Avellino”, dove è anche bene ricordare che è stato lanciato il Corso di Formazione offerto e in fase organizzativa per l’avviamento al lavoro rientrante nella programmazione del Progetto Gol della Regione Campania, al fine dell’ottenimento e riconoscimento della qualifica di Operatore Amministrativo, chi è ancora interessato può contattare la sezione Mestieri Campania Avellino" conclude Esposito.