Il Sabato come il Sarno: l'inquinamento che ci fa vergognare in Europa" Sinistra Italiana presenta la conferenza regionale di sabato a Pratola Serra

Una conferenza regionale per l'ambiente per imprimere una svolta perchè il tempo sta scadendo e il futuiro passa per comunità più ecocompatibili.

Sinistra italiana chiama tutti a raccolta per sabato 25 marzo a Pratola Serra. Non casuale la scelta, nel cuore della Valle del Sabato.

"Il fiume Sabato, così come il Sarno, è uno dei corsi d'acqua che arreca più danni all'ecosistema - dichiara Tonino Scala, segretario regionale di Sinistra Italiana - non solo in Campania ma mi spingo a dire in Europa. La conferenza programmatica sull'ambiente è una sorta di viaggio, iniziato ad Aversa, che termina qui ad Avellino. Ad Aversa nasce l'inceneritore ma non il ciclo integrato dei rifiuti. Siamo passati per tutto l'Agro nocerino attraversando i comuni di Sarno, San Marzano e altri per far comprendere come nasce il fiume Sarno e come muore".

"Nella conferenza di sabato non ci sarà spazio solo per i disastri ambientali ma proveremo anche a come riconnettere il territorio con l'ambiente. L'irpinia resta al palo per la mobilità alternativa e servizi di trasporto a basso impatto ambientale non si può fallire l'ultima occasione che ci offre l'Europa".