La classe rinuncia alla gita per il compagno disabile: "Immensi esseri umani" Fiordellisi: "Bellissimo gesto dei ragazzi di Frigento, ma inaccettabile violazione dei diritti"

Ho appreso del bellissimo gesto dei “ragazzi”, meglio dire di esseri umani immensi, della V classe del Liceo Linguistico e delle Scienze umane di Frigento che fa capo all’Istituto superiore “Grottaminarda” , i quali dovevano andare in gita scolastica a Barcellona, la classica gita di tutti gli alunni prima della maturità.

E quando gli è stato comunicato l’impossibilità per il compagno di classe, con diverse abilità fisiche, usa la carrozzella, di poter viaggiare per impossibilità di accedere al pullman, ad anche al traghetto, hanno deciso: “Non può venire lui? Non andiamo nemmeno noi”. Solidarietà ecco un gesto di concreta solidarietà di tutti i ragazzi dell’istituto!

Mentre è inconcepibile, Inammissibile l’impossibilità di garantire lo studente con diverse abilità del Liceo Linguistico e delle Scienze umane di Frigento che fa riferimento all’Istituto superiore Grottaminarda.

Parliamo di PNRR, di Diritti Umani per Tutt? ma ancora, nel Terzo millennio, siamo a dover stigmatizzare e ancora una volta ad evidenziare la violazione di diritti.

Ma in questo penso e valorizzo il grande gesto collettivo degli studenti compagni dell’ alunno escluso.

Dobbiamo agire per una società inclusiva ed equa a partire dalla scuola dai trasporti ecc, dare la possibilità, l’accessibilità a fruire di beni, servizi e pratiche anche ludiche per TUTT?.

Ragazzi nel buio la Vistra Luce d’umanità e solidarietà è il Futuro.