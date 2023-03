Santanchè: «Inaccettabile bus non attrezzato per disabili» Il caso della classe che ha rinunciato alla gita per solidarietà al compagno disabile

«Non posso che plaudire il comportamento di una classe che rinuncia ad una gita per solidarizzare con chi non sarebbe potuto partire, ma è inaccettabile che nel 2023 accadano queste cose. Un episodio che una Nazione come l'Italia non può e non deve permettersi». Lo dice la ministra del turismo Daniela Santanchè commentando il bellissimo gesto di solidarietà dei ragazzi dell'ultimo anno del Liceo linguistico di Frigento, in provincia di Avellino, che a pochi giorni dalla partenza si sono stretti intorno al loro compagno, costretto alla carrozzella per una grave disabilità, dopo che la compagnia di viaggio aveva comunicato all'istituto di non avere pedane e cabine per consentire il trasporto dello studente.