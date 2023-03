Avellino, riapre la casetta di vetro di piazza Kennedy: "Nessuno è perfetto" Il sindaco: siamo soddisfatti e certi che la città saprà sostenere il progetto

Nuova vita alla casetta di vetro di piazza Kennedy. Questa mattina, il sindaco Gianluca Festa ha presentato il progetto: Nascerà “nessuno è perfetto” un talent caffè aperto alla collaborazione dei diversamente abili. Noi affideremo ad una cooperativa costituita da questi ragazzi talentuosi, affinché possano attivarsi per realizzare una azione che possa dare loro un coinvolgimento sociale, lavorativo. Sarà un luogo aperto anche alla organizzazione di iniziative culturali con mostre, presentazioni di libri e altre attività. Un luogo nel quale organizzare anche laboratori per formare e per migliorare i talenti.

Credo che la città non solo abbia raggiunto un livello di maturità tale da poter offrire questa opportunità, ma lo debba a questi ragazzi e credo che sia una bella iniziativa per la comunità. I tempi di realizzazione non sono stati ancora calcolati, ma il sindaco assicura: di fatto la struttura è pronta, noi stamattina lanciamo un appello anche a coloro i quali vorranno aiutarci ad attrezzare, ad arredare la struttura e magari anche ai fornitori se vogliono dare una mano ai ragazzi per consentire loro di partire. Offriamo questo progetto alla città convinti che saprà sostenerlo, alimentarlo. Io sono molto fiducioso – ha concluso Festa – credo che l'iniziativa riscuoterà un buon successo ma soprattutto sono contento di poterlo realizzare, da parte nostra è un dovere civile, morale e sociale”.