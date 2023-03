La Guardia di Finanza di Avellino al precetto pasquale interforze La cerimonia si è svolta il 29 marzo presso la chiesa del Rosario

Il 29 marzo 2023, in occasione della Santa Pasqua, si è rinnovata la tradizione del Precetto Pasquale interforze, officiato da S.E. Rev.ma Arturo Aiello, Vescovo di Avellino, assistito dal Cappellano militare dell’Esercito - don Cosimo Monopoli e dal Cappellano militare della Guardia di Finanza - Don Ignazio Iacone. La celebrazione si è tenuta presso la Chiesa SS. Rosario di Avellino, alla presenza del Prefetto Paola Spena, del Procuratore della Repubblica Domenico Airoma, di tutte le Autorità civili e militari avellinesi, delle varie Associazioni Combattentische e d’Arma e del personale in servizio e in congedo dell’Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenzia, Vigili del Fuoco.

Dopo i saluti di Don Ignazio, il Vescovo, commentando la liturgia del giorno, si è soffermato sui concetti di comandamento e verità, sottolineando l'importanza della parola di Dio a cui ogni cristiano deve conformare la propria vita nonché la preziosità della fiducia quale atteggiamento costante del buon discepolo di Cristo.

Solo chi si fida di Dio è nella verità perché solo Cristo è la verità su Dio e sull'uomo. Aderire alla verità, ha proseguito il Presule, significa essere liberi, non da qualcosa o da qualcuno, ma di sperare, progettare, amare insieme agli altri; essere liberi significa, per i militari, rimanere saldi nella propria missione finalizzata al bene comune. Ha poi concluso, augurando una buona e Santa Pasqua a tutti i presenti e alle loro famiglie. Il Precetto pasquale, oltre a costituire un momento di fede comune, rappresenta manifestazione evidente dell’elevato spirito di coesione e collaborazione esistente tra le Forze Istituzionali dello Stato che operano in una compagine forte e unita nell’impegno quotidiano a favore della collettività.