Uno studio conferma: il fumo di sigaretta è una possibile causa del diabete I medici dovrebbero assumersi la responsabilità di far capire la pericolosità del fumo di sigaretta

Attilio Spidalieri*

Secondo uno studio della Società Francofona di Diabetologia, della quale il sottoscritto è membro effettivo da alcuni decenni, studio comunicato nel recente congresso di Montpellier, il fumo di sigaretta, oltre ad essere un fattore di rischio aggiunto per le complicazioni vascolari e neoplastiche del diabete, è esso stesso causa della malattia.

In che modo il tabacco favorisce l’apparizione del diabete del tipo 2? L’azione della nicotina è la più conosciuta e la meglio studiata, ma certo non la sola. Essa favorisce gli ormoni della contro-regolazione glicemica (cortisolo, catecolamine, ormone della crescita), ormoni che contrastano l’azione dell’insulina. La nicotina aumenta anche l’adiposità viscerale che, notoriamente, è uno degli aspetti della sindrome metabolica. Sembra che la nicotina possa far diminuire la secrezione dell’insulina, anche se ciò è meno documentato. Il fumo di sigaretta comprende più di 4000 sostanze, delle quali alcune causano un’infiammazione di lieve intensità. L’ossido di carbonio e i metalli pesanti, come il polonio, partecipano ai fenomeni della vasodilatazione e favoriscono la resistenza all’insulina.

I diabetici che fumano, il più delle volte, non si rendono conto di correre un rischio aggiunto. In Europa il 13% dei diabetici del tipo 2 fuma, e i diabetici del tipo 1 (diabete giovanile) fumano ancora di più (23%). Il problema non riguarda soltanto i diabetologi, ma tutti coloro che partecipano alle cure di questi pazienti: medici di famiglia, nutrizionisti, infermieri, psicologi, fisioterapisti, dentisti, farmacisti, etc. Tutti dovrebbero assumersi delle responsabilità di far comprendere la pericolosità del fumo di sigaretta e di tentare uno svezzamento da questa micidiale abitudine.

*Medico Endocrinologo