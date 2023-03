Ritardi Lioni- Grottaminarda: il consigliere Petitto interroga De Luca "Un'opera strategica non può rimanere bloccata da anni"

Il consigliere regionale del gruppo misto, onorevole Livio Petitto, questa mattina ha depositato una interrogazione consiliare al Presidente della Giunta regionale per chiedere conto dello stato di attuazione dei lavori per il completamento della strada a scorrimento veloce Lioni Grottaminarda.

La discussione è stata messa all’ordine del giorno del prossimo Question time, calendarizzato per mercoledì 5 aprile.

“Si tratta - spiega Petitto- in un’opera fortemente strategica per il sistema infrastrutturale dell’Irpinia e della Campania tutta, eppure da anni si scontano ritardi nonostante cantieri già aperti e poi bloccati, contratti sottoscritti con le imprese e soprattutto tanti lavoratori impegnati.

Ritardi che devono essere sanati per rispettare i tempi di completamento di un progetto dal valore economico, ad oggi, di quasi 500 milioni di euro.

Si pensi che il primo stanziamento, di 220 milioni, risale al 2011, eppure oggi uno delle tante criticità riguarda proprio la mancata spesa di fondi disponibili nonostante l’opera sia in corso su vari lotti, le gare sono state espletate ed aggiudicate.

Per questo- aggiunge il consigliere regionale- attraverso l’interrogazione a carattere urgente si chiedono le ragioni che giustifichino i gravissimi ritardi nella produzione e annessi provvedimenti per definire le strategie da mettere in atto nell’immediato.

Richieste reiterate anche dai sindaci irpini nel documento Agenda Ufita Dopo le promesse del Governatore e dei suoi sodali sul Masteplan per la Valle Ufita, su cui continuiamo a vigilare, mi auguro ce ne siano altrettante e concrete per un’opera fondamentale per le aree interne”.