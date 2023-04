Scippo polo logistico in Valle Ufita, Ciampi:"Governo nordista non pensa al sud" Assemblea a Grottaminarda in attesa della mobilitazione davanti al cantiere della stazione Hirpinia

"Siano indignati, arrabbiati per cui come organizzazione sindacale faremo la nostra parte. Continueremo in una mobilitazione, non voglio definirla permanente ma sicuramente forte. Le ultime dichiarazioni del governatore De Luca, non solo creano disturbo ma veramente danno fastidio." E' quanto ha dichiarato stamane a Grottaminarda il segretario provinciale della Cgil Franco Fiordellisi.

Forze sindacali, parte dei sindaci ed amministratori dei territori. La Valle Ufita si mobilita contro lo scippo della piattaforma logistica chiedendo un maggiore interesse da parte dell’intera deputazione politica regionale e nazionale su quella che viene considerata come una vera e propria sciagura per le aree interne già a rischio spopolamento. Presenti Ciampi, Gubitosa e Petracca.

E’ la prima assemblea che precede una grande mobilitazione davanti al cantiere della stazione Hirpinia ad Ariano in vista del primo maggio.

Duro monito di Ciampi: "E' una partita che si gioca principalmente a Roma. E' in quella sede che vanno posto tutti gli atti finalizzati a non perdere questa occasione unica non solo per l'Irpinia ma soprattutto per l'intero mezzogiorno. Le responsabilità di questo governo di centro destra sono evidenti. Un governo a mio avviso nordista, che non ha tra le sue priorità il sud, il meridione, ma mira a portare al nord quanti più soldi possibili. Ed è così che si divide l'Italia. A loro di coesione non gliene frega niente."

Dal centro destra, la riflessione di Giovannantonio Puopolo, nominato proprio nelle ultime ore, membro della direzione regionale di Forza Italia con l'incarico di responsabile dipartimento turismo.

"Credo sia arrivato il momento opportuno per iniziare a ragionare su qualcosa di serio. Le aree interne hanno necessità di trovare sbocchi per i giovani e soluzioni. La stazione Hirpinia, può rappresentare tutto questo. Una grande occasione. Il mondo intero ha bisogno dei nostri prodotti e con questa stazione che è anche merci, potremmo arrivare tranquillamente al centro d'Europa tranquillamente e velocemente. Ma bisogna fare squadra. Le amministrazioni comunali devono cominciare a ragionare con ferrovie dello stato, governo regione Campani. Senza un impegno comune, non si andrà da nessuna parte e quest'opera resterà una cattedrale nel deserto."