Covid a Pietradefusi, Musto: "Perse tante persone care, serve prudenza" Domani intanto riapre l'istituto comprensivo

Domani riapriranno le scuole a Pietradefusi dove è scoppiato un focolaio covid dopo alcune prime comunioni in paese. Una ventina i casi che risultano al sindaco Gaetano Musto, decisamente di meno quelli accertati dall'asl che però - precisa il primo cittadino - non tiene conto dei tamponi fai da te. "Ecco perchè ho preferito essere prudente - ci racconta - chiudere la scuola media che riapre domani abbiamo sanificato lo scuolabus e tutti gli ambienti approfittando di questo ponte lungo. Il virus, certo, è meno aggressivo rispetto al recente passato ma continua a far paura soprattutto alla popolazione più anziana o affetta da patologie cardiologiche e oncologiche. In paese quella di ieri è stata una domenica particolare, anche oggi, altro giorno di festa, complice per la verità pure il maltempo, di gente in strada ce n'era poca Dentecane ha avuto le sue vittime durante la fase peggiore del Covid-19. Ognuno qui ha pianto un parente un amico una persona cara. Quelle morti sono ancora dolorose: abbiamo perso Di Iorio e Tommaso Acernese, due persone conosciute in tutta la provincia, li porteremo sempre nel cuore".