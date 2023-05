Covid, un altro focolaio a scuola: chiudono le elementari ad Aiello del Sabato Il sindaco Gaeta ha firmato l'ordinanza

Dopo il caso di Pietradefusi un' altra scuola irpina chiude a causa di un focolaio Covid. Pochi minuti fa il sindaco di Aiello del Sabato Sebastiano Gaeta ha firmato un'ordinanza con cui si dispone la chiusura della scuola primaria nei giorni 4 e 5 maggio.

"Vista la nota di questa mattina della Dirigente Scolastica con la quale ci segnalava numerosi casi di Covid19 presso il plesso della Scuola Primaria di Aiello del Sabato, ho disposto la chiusura per domani e venerdì (4 e 5 maggio 2023) per effettuare la dovuta disinfezione e per il contenimento del focolaio sviluppatosi.

Ho ritenuto prendere questa decisione, nell'interesse e per la tutela dei bambini e del personale scolastico" comunica il sindaco