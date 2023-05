Covid, cluster a scuola. Gaeta: "Si torna in classe lunedì, siate prudenti" Aiello del Sabato: secondo paese alle prese con l'emergenza dopo Pietradefusi

Covid, contagiati a scuola undici bambini e due maestre: chiude la primaria dell'Ic di Aiello del Sabato. In classe si tornerà solo lunedì.ò Sono in corso le operazioni di sanificazione nella scuola guidata da Elena Casilino. Sebastiano Gaeta sceglie la via della prudenza e invita la comunità ad essere cauta e a ridurre i contatti e relazioni. "Sette piccoli sono tutti della stessa classe, gli altri 4 in altre - spiega Gaeta -. I tamponi in farmacia hanno confermato l'esplosione del cluster in paese. Sono in stretto contatto con l'Asl per sincerarmi se dovesse aumentare il numero dei positivi. Se i contagi restano limitati a questo numero si torna a scuola lunedì".

Intanto sono in corso le operazioni di sanificazioni di aule e ambienti comuni a scuola. "Abbiamo ricostruito la catena dei contatti stretti dei positivi – spiega Gaerta -. I mie concittadini si stanno responsabilmente recando in farmacia per sottoporsi al tampone. Non potevamo stare fermi di fronte ad una simile situazione". L'ordinanza di Gaeta segue di qualche giorno quella adottada dal primo cittadino di Pietradefusi Nino Musto. In questo caso a scatenare il cluster erano state le feste per la prima comunione. "Non bisogna abbassare la guardia – spiega Gaeta -. Quanto accaduto ci deve far riflettere sempre sui due anni di lockdown e sull'alta contagiosità del virus".