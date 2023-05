Ambiente, torna a Pietrastornina il concorso a premi "Mario Piantedosi" I giovani che hanno partecipato saranno premiati sabato mattina in piazza Iermano alle 10.30

La Tutela dell’Ambiente è il tema scelto dal Circolo Socio Culturale PetraStrumilia di Pietrastornina (Av), in occasione della III Edizione del “Concorso a Premi Mario Piantedosi”, direttore didattico, originario di Pietrastornina e fondatore del Circolo.

Tutelare l’ambiente: difesa del bello da aggressioni, da una cementificazione senza riguardi, da inquinamenti, favorire con i nostri comportamenti lo sviluppo sostenibile sono i temi trattati dai giovani partecipanti che saranno premiati Sabato 27 Maggio alle ore 10.30 in Piazza Salvatore Iermano a Pietrastornina.

L‘Articolo 9 della Costituzione fornisce all’Italia una posizione di rilievo, per affermare che l’ambiente è un bene comune dell’umanità e l’educazione è uno strumento unico e potente per trasformare la relazione di ognuno di noi con la natura, bisogna operare in questo campo per custodire il futuro del Pianeta.

Obiettivo del concorso, organizzato dal Circolo Socio Culturale PetraStrumilia, presieduto dal Prefetto e Ministro dell’Interno-Matteo Piantedosi, è diffondere tra le nuove generazioni la rilevanza di comportamenti attenti e responsabili, favorendo capacità di analisi e consapevolezza delle ricchezze e delle fragilità dei territori in cui si vive. Gli elaborati ricevuti hanno trattato svariati temi e hanno visto una platea di giovani entusiasti e piccoli curiosi nel raccontare esperienze ed avanzare proposte. La commissione esaminatrice del Concorso ha analizzato gli elaborati di tre giovani universitari, 7 classi di Scuole Superiori e sei studenti che hanno partecipato singolarmente; 4 classi di Scuole Secondarie di 1 grado e due studenti singoli;14 classi di Scuole Primarie e 21 allievi che hanno presentato elaborati singolarmente e tanti scolari in erba frequentanti le Scuole dell’Infanzia.

I premi messi a disposizione dal Circolo Culturale PetraStrumilia, sono un incentivo a portare con sé le proprie radici e ad essere cittadini del mondo.

Per la manifestazione di premiazione sarà presente, come ogni anno, Geronimo Stilton che, con la sua “mamma“ Elisabetta Dami, omaggeranno i piccoli con il libro “Il piccolo libro della Terra“.

Il successo ottenuto nelle edizioni precedenti, conferma l’intento del Circolo Socio Culturale PetraStrumilia di mettere al centro della propria azione tre elementi fondamentali per il futuro delle nostre comunità: la tutela dell’ambiente, il protagonismo dei giovani, lo sviluppo di modelli educativi innovativi. Si tratta di questioni intimamente connesse tra loro, dalle quali passa lo sviluppo dei territori.

"Il compito del Circolo Socio Culturale PetraStrumilia è generare cambiamento, tracciando nuove rotte da percorrere insieme ai giovani: l’ampia partecipazione e il grande interesse suscitato confermano tutto il valore del cammino intrapreso".