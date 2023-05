Importantissime novità per la IIA a Flumeri, Maraia: "Ecco quali" L'Italia può partecipare a questa sfida globale come soggetto protagonista

"Continuo a seguire da vicino il destino di IIA affinché non vengano vanificati i passi in avanti fatti finora. La mia interlocuzione con i soci e il Governo è costante e ho ricevuto rassicurazioni che presto ci saranno importanti novità. " Sull'argomento interviene ancora una volta l'onorevole irpino Generoso Maraia, da sempre in prima linea al fianco dell'azienda ufitana.

"L'azienda oggi è in grado di produrre tutte le tipologie di bus urbano ed ha dimostrato di essere al passo con la transizione ecologica quando già l'anno scorso ha lanciato, alla presenza del Ministro Di Maio, il primo bus elettrico interamente made in Italy.

Dopo la ristrutturazione dello stabilimento, l assunzione di tante giovani competenze è giunto il momento che la direzione dell' azienda si impegni per concretizzare l'obiettivo di produrre 3 bus al giorno nel 2023 e raddoppiare nel 2024.

Ci saranno nei prossimi giorni importanti cambi al vertice che garantiranno all' azienda l'organizzazione necessaria per raggiungere la piena produzione.

Ci troviamo di fronte ad una sfida titanica quantificabile in diversi miliardi di euro dove la concorrenza tra produttori internazionali è spietata.

L'Italia - conclude Maraia - può partecipare a questa sfida globale come soggetto protagonista grazie alla presenza sul territorio nazionale di Industria Italiana Autobus azienda che può rendere reale la transizione ecologica con il valore aggiunto di proteggere non solo l'Ambiente ma anche l'occupazione.

Sarebbe il primo caso dove la Transizione non riduce bensì aumenta la necessità di forza lavoro, così da trasformare la sostenibilità sociale da slogan in realtà.

Grazie a IIA l'attenzione per l'ambiente si coniugherà con la cronica necessità di lavoro in Italia e soprattutto nel sud dove è collocato il più grande stabilimento in Europa."