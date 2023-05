Famiglie arcobaleno, anche il Comune di Aiello trascriverà i figli di coppie gay Lomazzo: approvata mozione +Europa - Radicali Italiani

“Caro Sindaco trascrivi…” va in porto ad Aiello del Sabato. La mozione di +Europa e Radicali Italiani, presentata all’assise del comune della valle del sabato dal consigliere comunale Manlio Lomazzo, è stata approvata all’unanimità.

“Sono felice che anche i miei colleghi di maggioranza e ovviamente il sindaco abbiano risposto positivamente a questo atto di civiltà e, oserei dire, di umanità nei confronti dei bambini nati da coppie omogenitoriali, che, volendo seguire le indicazioni del ministro Piantedosi in merito, sarebbero stati discriminati” dichiara Lomazzo.

“Non possiamo far pagare un vuoto normativo che evidentemente non si riempirà in questa legislatura e con questa maggioranza parlamentare. La presa di coscienza dei Sindaci è dunque fondamentale per tutelare i diritti dei bambini, a prescindere dalle scelte dei propri genitori;” continua Lomazzo, “Aiello è il primo comune in Irpinia ad adottare la nostra mozione: credo e spero possa fare da apripista a tutti gli altri comuni della provincia”

"Ringraziamo l'amministrazione e l'intero consiglio comunale di Aiello del Sabato per la sensibilità dimostrata accogliendo la proposta del nostro dirigente Manlio Lomazzo. L'impegno di Più Europa continua in provincia di Avellino come in tutta Italia affinché una battaglia di civiltà possa far breccia anche tra chi evita o sottovaluta la questione", commentano Alfonso Maria Galllo, componente della Segreteria nazionale del partito, e Bruno Gambardella, vicepresidente dell’Assemblea nazionale di Più Europa.