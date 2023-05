Piattaforma logistica, Spera: "Oggi a Roma concerteremo il futuro dell'Irpinia" Tavolo di coordinamento tecnico importante e decisivo nella capitale

Giornata importante questa per il futuro dell'Irpinia: il sindaco di Grottaminarda e di Ariano Irpino Marcantonio Spera ed Enrico Franza, il presidente della IV commissione trasporti e lavori pubblici della Regione Campania, il commissario Zes, Confindustria Campania e Rfi, saranno a Roma su convocazione del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, per una “riunione di coordinamento tecnico” per “le valutazioni congiunte” sulla piattaforma logistica in Valle Ufita.

Grande compattezza tra sindaci, sindacati, confindustria, provincia, e deputazione regionale e del Governo.

Il comune denominatore è la necessità di non abbandonare l'opera strategica che a detta di tutti, con ampia letteratura, è l'ultima ancora di salvezza per le aree interne.

«La parola al ministro Salvini che da sempre si contraddistingue per poca filosofia e fatti concreti - afferma il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera - Non c'è più tempo e non sono responsabili i cittadini delle lentezze e degli errori commessi.

Non sarebbe assolutamente giusto penalizzare il Sud perché qualcuno non ha saputo o voluto decidere.

Personalmente, da cittadino di sinistra, confido nell'esperienza e nel decisionismo del ministro Salvini che saprà interpretare l'importanza delle opportunità sul tavolo e del momento storico che stiamo vivendo. Sono/siamo tutti ottimisti proprio per queste considerazioni e tutti i cittadini attendono con il "fiato sospeso" un responso che spetta al governo.

Noi finora abbiamo lavorato seriamente per la causa comune, ci scusiamo per qualche errore comunicativo dovuto anche al “pathos” umano, non sempre dominabile, ma chi è chiamato a difendere il proprio territorio deve mettere tanto cervello e, sempre, un po' di cuore.

Ci auguriamo decisioni "illuminate" di speranza per le nostre comunità affinché non si debba sempre combattere per reclamare il diritto al futuro per i propri figli».