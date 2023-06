Festa della Repubblica, Petitto; "Avanti verso società unita e democratica" Il consigliere regionale: "Il 2 giugno momento di orgoglio nazionale"

"Un 2 giugno che porterò particolarmente nel cuore per aver avuto l’onore e l’orgoglio di consegnare a mio padre Eliseo Petitto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, nel corso della cerimonia che si è tenuta nel chiostro della Prefettura di Avellino", afferma il consigliere regionale del Gruppo Misto, Livio Petitto. “Caposquadra dei Vigili del Fuoco in quiescenza, ha dato prova di elevate capacità professionali nel corso delle emergenze sismiche del Friuli e dell’Irpinia, prestando soccorso in favore delle popolazioni. Con encomiabile spirito di servizio, ha collaborato ad attività gestite dalla Croce Rossa in occasione dell’alluvione di Quindici e Sarno nel 1998. Tra i vari riconoscimenti ottenuti, si ricorda la medaglia commemorativa per aver partecipato alle operazioni di soccorso ed assistenza della Corse Rossa durante il conflitto del Kosovo”. Queste le motivazioni della benemerenza di cui è stato insignito mio padre, che entra a far parte dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Buona Festa della Repubblica a tutti, un momento di orgoglio nazionale e di rinnovato impegno verso l’ideale di una società unita e democratica", conclude.