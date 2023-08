Università ad Avellino, si parte: attivi i primi tre corsi di laurea A darne notizia l'amministrazione comunale

Il sogno dell'Università ad Avellino è ormai pronto a trasformarsi in realtà. L'Università degli studi di Salerno ha comunicato che sono ufficialmente attivi, per l'anno accademico in partenza, i 3 nuovi corsi di laurea immaginati nel capoluogo irpino dall'Amministrazione comunale, e che fanno già parte dell'Offerta Formativa 2023-24 dell'Ateneo.

Laurea triennale professionalizzante in Tecniche per l'edilizia e il territorio, Laurea magistrale in Electrical Engineering for Digital Energy e Laurea magistrale in Sicurezza Informatica e Tecnologie Cloud: tre percorsi ispirati ai temi dell'innovazione e della sostenibilità, costruiti sulle base delle esigenze espresse dal mondo delle professioni.

Tutte le info del caso sono presenti sul sito dell'Università di Salerno. Le immatricolazioni per i Corsi di Laurea magistrale in Electrical Engineering for Digital Energy e Sicurezza Informatica e Tecnologie Cloud sono aperte dal 17 luglio 2023 al 29 febbraio 2024. Una grande opportunità in termini di crescita professionale e di occupazione per i giovani del territorio. Ma anche un ulteriore volano di sviluppo per l'intera città.