Avellino, guasto alla caldaia e niente acqua: scuola chiusa in via Scandone Disagi alla Palatucci. Il dirigente avvisa alunni, genitori e prof: impossibile l'attività didattica

Un guasto alla caldaia ha reso impossibili le attività didattiche. Stamane in via Scandone alla Scuola Palatucci i genitori e alunni sono stati accolti dal personale ammnistrativo che ha prontamente informato tutti di quanto accaduto. Un guasto alla caldaia ha bloccato l'erogazione dell'acqua. Il risultato è stato quello di rendere impossibile "i servizi igienico sanitari minimi". Oltre ad informare tutti i genitori e studenti una volta arrivati, la dirigente Siciliano ha subito informato con una comunicazione tutto il personale e famiglie di quanto accaduto. Secondo quanto spiegato tempestivamente nella nota il guasto si sarebbe verificato alle 7.48 rendendo impossibili le normali attività della comunità scolastica. "In attesa dell'intervento della ditta competente, sarà cura di questa amministrazione aggiornarel'utenza in tempo reale", si legge nella nota girata alle famiglie.