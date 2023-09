Avellino, città invasa da zanzare e moscerini: l'appello al Comune Molte le segnalazioni dei cittadini per la presenza di insetti fastidiosi

La città di Avellino è infestata da insetti, in particolar modo da zanzare e moscerini. Sono decine le segnalazioni dei cittadini che sollevano preoccupazioni riguardo all'aumento dei piccoli insetti. Un problema non solo che mina il comfort dei residenti, ma può anche avere implicazioni per la salute pubblica.

Sono diverse le zone della città dove è stata segnalata la presenza di zanzare e moscerini. Anche lungo corso Vittorio Emanuele in alcune ore del giorno diventa fastidioso passeggiare. Ma il disagio nasce anche in viale Italia, dove la presenza delle zanzare diventa pericolosao e disagevole.

I residenti chiedono un intervento all'amministrazione comunale per un'azione di disinfestazione. Molti cittadini stanno iniziando a percepire l'infestazione di zanzare come un problema serio e persistente a causa dei morsi fastidiosi che causano prurito e disagio, disturbando il sonno e rendendo difficile godersi le serate all'aperto.