Settimana europea della mobilità, ad Avellino Air Campania testa bus elettrico Air Campania testa ad Avellino un pullman elettrico messo a disposizione dalla Iia

In occasione della settimana europea della mobilità, l’iniziativa annuale promossa dall'Unione Europea, che si svolge dal 16 al 22 settembre, per promuovere la mobilità sostenibile e incoraggiare le persone a utilizzare mezzi di trasporto, AIR Campania testa ad Avellino un pullman elettrico messo a disposizione dalla Industria Italiana Autobus.

Si tratta del Menarinibus Citymood 12e, bus urbano di 12 metri, progettato e costruito in Italia, con motore Siemens da 230 kW che garantisce un’autonomia di 300 km. Un veicolo a emissioni zero non soltanto nella trazione, ma anche nella gestione della climatizzazione e dei sistemi ausiliari. Il Citymood 12e è dotato di 86 posti, di cui 28 a sedere, garantisce accessibilità a tutte le categorie di utenti con assistenza in fase di salita e discesa.

Come per i test effettuati con altri prototipi nei circuiti di Caserta e Avellino, i tecnici di AIR Campania hanno simulato diversi percorsi regolarmente eseguiti dal servizio urbano nel capoluogo irpino alternando tratti trafficati con andamento altimetrico variabile per testare le prestazioni del veicolo.

Il trasporto pubblico locale svolge un ruolo fondamentale nella transizione ecologica, impegno prioritario per la Regione Campania che ha avviato un programma di investimento gestito da ACaMIR, Agenzia campana mobilità, per rendere le flotte delle aziende regionali più efficienti e più green, di cui AIR Campania sarà protagonista.