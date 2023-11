Zi Tanù, molto di più di una semplice pizzeria Nata dalla voglia di offrire un prodotto fatto da materie prime e tramandato dai valori del passato

Vieni a gustare l’autentica arte della pizza presso la pizzeria e friggitoria ZI TANU’ in via Appia 111 – Atripalda (AV). Un viaggio di sapori che ti conquisterà.

Nata dalla tanta voglia di offrire un prodotto fatto da materie prime e tramandato dai valori del passato, da qui il nome ZI TANU’ in ricordo del nonno Gaetano.

Dopo esperienze personali lavorative decennali, il 7 settembre del 2022 il titolare e istruttore pizzaiolo Gaetano Carmine D’Onofrio apre la sua prima attività.

Il suo sogno presto è diventato una realtà con sacrifici, gioie, paure e attese finalmente tante soddisfazioni.

La pizzeria è lieta di ospitarvi con una piccola ma accogliente sala interna e gustare varie pietanze dalla frittura alla pizza concludendo con il dolce tutto rigorosamente con prodotti di ottima qualità e di produzione propria.

Non resta che percorrere la lunga via Appia Atripalda e sostare al civico 111 per un rifornimento presso la pizzeria e friggitoria ZI TANU’.