Aquilonia, parte l'attività delle cinque consulte popolari Un passo decisivo verso l'Amministrazione Partecipata

Un passo decisivo verso l'Amministrazione Partecipata: le nuove consulte popolari di Aquilonia diventano ufficialmente operative.

Il Comune di Aquilonia è lieto di annunciare l'ufficializzazione delle nuove consulte comunali cittadine, un passo cruciale verso un'amministrazione sempre più partecipata e coinvolgente. Con Delibera di Consiglio numero 25 del 1° agosto 2023, sono state istituite cinque consulte comunali, ciascuna dedicata a specifiche tematiche: "Ambiente e Territorio", "Famiglia", "Politiche Sociali e Pari Opportunità", "Attività Produttive e Turismo" e "Agricoltura".



Gli organismi, composti interamente dai cittadini, rappresentano l'espressione autentica della comunità locale, coinvolgendo volontari, professionisti, e membri delle associazioni del territorio. Composte da figure attive e competenti, ciascuna nel proprio settore, le consulte operano come organismi autonomi, normati da apposito regolamento, che affiancheranno attivamente l'amministrazione comunale. La loro missione principale sarà supportare le attività del mandato attraverso proposte, collaborazioni, iniziative di consultazione e confronto sui temi cruciali per la comunità.



Così il Sindaco Antonio Caputo ha parlato in merito all’iniziativa: "Le consulte popolari rappresentano un passo fondamentale verso una partecipazione popolare sempre più ampia e un coinvolgimento più proficuo dei cittadini nelle decisioni che riguardano la comunità locale. Sin dal primo giorno di questo mandato, e prima ancora dalla campagna elettorale della scorsa primavera, ho sostenuto e condiviso insieme al mio gruppo la necessità di un nuovo approccio amministrativo, consapevole delle difficoltà di coinvolgimento riscontrate nel dibattito pubblico degli anni precedenti. In linea con il programma partecipato, l'attivazione immediata di questa forma innovativa di partecipazione e consultazione popolare ha già riscosso un impatto positivo tra i cittadini.”.



Dopo alcuni mesi dall'avviso pubblico, seguito dagli adempimenti burocratici necessari, l'Amministrazione Caputo ha annunciato pubblicamente l’avvio dei lavori delle neo istituite consulte. In questa fase preliminare, sono stati presentati i presidenti dei cinque organi e i rispettivi partecipanti, i quali contribuiranno attivamente all'elaborazione di proposte e idee per la comunità. Inserite all'interno di un modello amministrativo innovativo rispetto al contesto locale, le consulte costituiscono un canale diretto attraverso il quale i cittadini possono contribuire in modo significativo, favorendo un dialogo aperto e costruttivo tra l'amministrazione e la comunità.



Con questa iniziativa, il Comune di Aquilonia conferma il proprio impegno per una governance più aperta, trasparente e orientata al coinvolgimento attivo dei cittadini, promuovendo così una comunità più forte e coesa.