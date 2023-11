Fondazione Onda premia il Frangipane di Ariano con il bollino rosa Il riconoscimento assegnato gli ospedali impegnati nella promozione della medicina di genere

Bollino rosa all’Ospedale di Ariano Irpino. Fondazione Onda ha assegnato il prestigioso riconoscimento per il biennio 2024-2025 al P.O. “Frangipane” dell’ASL di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, tra i 367 ospedali premiati per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile, ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere.

La premiazione è avvenuta nel corso della cerimonia svoltasi presso il Ministero della Salute. Rispetto al biennio precedente gli ospedali premiati sono aumentati, passando da 354 a 367. Oltre a una crescita numerica, assistiamo a un miglioramento qualitativo dei servizi erogati.

«L’11a edizione dei Bollini Rosa, che ha il patrocinio di 31 enti e società scientifiche - afferma Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda - rinnova il nostro impegno nella promozione di un approccio gender-oriented all’interno delle strutture ospedaliere, riconoscendo l’importanza di servizi e percorsi a misura di donna, in tutte le aree specialistiche, che si distinguano per la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate. Gli Ospedali premiati con il Bollino Rosa vengono valutati alla luce dei percorsi inerenti sia alle specialità con maggior impatto epidemiologico nell’ambito della salute femminile, sia a quelle che trattano patologie che normalmente colpiscono entrambi i generi, ma con un approccio personalizzato».

«Siamo soddisfatti per il lavoro portato avanti dal nostro ospedale che oggi punta ad ampliare la gamma dei servizi offerti, promuovendo prestazioni mirate e personalizzate. Come Direzione strategica siamo convinti che si debba lavorare per diffondere una cultura della medicina di genere che tenga conto delle complessità e delle specificità legate proprio alle differenze. - afferma Mario Nicola Vittorio Ferrante, Direttore Generale dell’ASL di Avellino – Il riconoscimento del nostro lavoro in questo senso arriva oggi con la conferma del bollino rosa per il biennio 2024-2025 che rappresenta per noi un pungolo a fare ancora meglio».

«L’assegnazione del Bollino Rosa rappresenta un primo riconoscimento del lavoro che stiamo svolgendo per potenziare l’offerta dei servizi destinati alle donne, favorendo la cultura sanitaria di genere, per un approccio assistenziale mirato e differenziato. – sottolinea Maria Concetta Conte, Direttore Sanitario dell’ASL di Avellino - Se guardiamo al futuro non possiamo non tenere conto che la medicina moderna oggi va verso un approccio consapevole della complessità che la specificità di genere richiede. È un percorso ancora lungo che mira a garantire massima appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate».

La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione dei Bollini Rosa è avvenuta tramite un questionario di candidatura composto da circa 500 domande, ciascuna con un valore prestabilito, suddivise in 15 aree specialistiche più una sezione dedicata ai servizi generali per l’accoglienza delle donne e una alla gestione dei casi di violenza sulle donne e sugli operatori sanitari. Un apposito Advisory Board, presieduto da Walter Ricciardi, Professore di Igiene Pubblica, Università del Sacro Cuore di Roma, ha validato i Bollini conseguiti dagli ospedali (zero, uno, due o tre) a seguito del calcolo del punteggio totale ottenuto nella candidatura, tenendo in considerazione anche gli elementi qualitativi di particolare rilevanza non valutati tramite il questionario (servizi e percorsi speciali, iniziative e progetti particolari ecc.).

Tre i criteri di valutazione tenuti in considerazione, la presenza di: specialità cliniche che trattano problematiche di salute tipicamente femminili e trasversali ai due generi che necessitano di percorsi differenziati, tipologia e appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici e servizi clinico-assistenziali in ottica multidisciplinare gender-oriented, l’offerta di servizi relativi all’accoglienza delle utenti alla degenza della donna a supporto dei percorsi diagnostico-terapeutici e infine il livello di preparazione dell’ospedale per la gestione di vittime di violenza fisica e verbale.

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede degli ospedali premiati, suddivisi per regione, con l’elenco dei servizi valutati.