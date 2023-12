Inclusione e welfare, l'assessore Luca Trapanese ad Avellino Il 12 dicembre presenterà il suo ultimo romanzo al Circolo della stampa

È con grande entusiasmo che annunciamo la presentazione del nuovo attesissimo romanzo del Dottor Luca Trapanese, "Non chiedermi chi sono" che parla di inclusione, sensibilità e aiuto per il prossimo, pubblicato dall’editore Salani, che si terrà il giorno 12 dicembre alle ore 18:00 presso la sala del Circolo della Stampa di Avellino, sito in Corso Vittorio Emanuele II. L'evento è stato organizzato con cura da Sara Spiniello, un nome noto nell'ambito delle iniziative avellinesi riguardi i convegni e le iniziative animaliste.

La serata sarà moderata da Francesco Marrazzo, che guiderà la discussione in un dialogo coinvolgente con il pubblico presente. La presentazione prevede la partecipazione di quattro prestigiosi relatori, Gerardo De Martino avvocato penalista e Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, Antonella Valente pedagogista e da anni vicini al mondo della tematica della disabilità e del volontariato, Adriana Guerriero attivista in campo del volontariato e vicina alla tematica delle famiglie arcobaleno, che condivideranno le loro riflessioni e le emozioni suscitate dalla lettura del nuovo romanzo del Dottor Trapanese.

Sarà un'opportunità unica per scoprire aspetti inediti dell'opera, nonché per confrontarsi sulle tematiche trattate nell'opera letteraria. Al termine dell'evento, tutti i partecipanti saranno invitati una degustazione di vini, offerto dall’azienda Vitivinicola “Feudo de Planca” di Corrado Cecere di Chianche (AV). Sarà un momento conviviale e informale per ripercorrere gli spunti emersi durante la presentazione e continuare le conversazioni con gli altri presenti sorseggiando un bicchiere di vino di natura biologica.

A nome dell'autore, del moderatore, dei relatori e dell'organizzatrice, vi invitiamo a partecipare a questo evento di straordinaria importanza per la cultura locale. La presentazione del nuovo romanzo del Dottor Luca Trapanese promette di essere un'esperienza emozionante e stimolante, che porterà il pubblico in un universo letterario ricco di significato.