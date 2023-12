Luci e mercatini in piazza Libertà, comincia il Natale ad Avellino Nel pomeriggio il battesimo delle iniziative dell'amministrazione per le festività

Si accendono le luci in Piazza Libertà e partono anche i mercatini di Natale. In vetrina l’enogastronomia e l’artigianato irpino. Nel pomeriggio il battesimo di quello che si preannuncia un programma ricco di iniziative ed eventi. Si proseguirà l’8 dicembre con le luminarie al Corso Vittorio Emanuele e l’accensione del grande albero davanti al Santuario del Rosario.

Gli avellinesi, al netto di qualche sparuta voce critica, tutto sommato apprezzano l’operato dell’amministrazione comunale, capace di creare una bella atmosfera di festa anche per i più piccoli con il Villaggio di Babbo Natale e con l’auspicio che il capoluogo irpino possa essere meta anche di tanti turisti durante le festività.

"Con il Mercatino di Natale – spiega la vicesindaco con delega alle Attività Produttive e al Turismo, Laura Nargi – parte la programmazione natalizia dell’Amministrazione comunale. Insistiamo sul solco della valorizzazione delle produzioni artistiche ed enogastronomiche dell’artigianato locale, in una location centrale e particolarmente cara a tutti gli avellinesi. Una piacevole ed emozionante passeggiata alla scoperta di ciò che di meglio esprimono il nostro artigianato ed i nostri produttori enogastronomici. Un luogo di festa per ogni età, insomma, in cui vivere appieno il Natale e la sua magica atmosfera”.