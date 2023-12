Ciampi (M5S): "Rebulla, esempio di impegno politico e civile" La nota del consigliere regionale sulla scomparsa dell'ex assessore della giunta Di Nunno

Un figura di riferimento per la politica locale e non solo, Rosanna Rebulla arriva da una fase storica di impegno politico e sociale che ha avvicinato le persone comuni alla partecipazione. E' stata un esempio per tutti quando ha ricoperto cariche istituzionali (da assessore comunale, fino al vertice del Rubilli) e il suo impegno ha avuto un carattere di forte valore etico. L'amore che la comunità scolastica le ha tributato è la testimonianza di una militanza, anche da docente, che ha lasciato un segno in molte generazioni di avellinesi. Conserveremo il prezioso ricordo di una donna protagonista di battaglie civili e politiche; di una irripetibile testimone di una stagione importante della vita cittadina.