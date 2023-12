Dopo 14 anni si riaccendono le luci in piazza Castello, il centro storico spera Stasera prove generali di illuminazione nella piazza antica del capoluogo

Dopo 14 anni di buio, transenne e cantieri questa sera si illumina piazza Castello ad Avellino. Da eterna incompiuta a gioiello del capoluogo, la liazza del maniero è pronta per essere restituita alla citta'. Piazza Castello sembra essere praticamente ultimata. Il sogno della comunità , naturalmente, è quello di ricevere questo regalo in tempo per Natale. “Al momento, stiamo lavorando a Corso Umberto. È necessario completare il tratto in prossimità dell'incrocio con Piazza Castello, poiché intendiamo rinnovare anche lì la condotta fognaria. Parliamo di interventi che non si effettuavano da 50-60 anni. Pertanto, anche da questo punto di vista, c'è molta attenzione da parte dell'amministrazione. A breve forniremo anche la data per la consegna di Piazza Castello, evitando annunci precipitosi per il Tunnel, così da evitare frenesia verso quel giorno. Ma oggettivamente, siamo ormai giunti al traguardo”, aveva dichiarato nei giorni scorsi il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. E stasera le prove generali, con luci soffuse ma diffuse, che stanno regalando buona speranza, alla comunità del centro antico, che tanto ha patito la lunghissima stagione dei cantieri. A gennaio 2012 venne chiusa la piazza, con un intervento della Procura per la presenza di rifiuti smaltiti storicamente sotto il piano di calpestio. Un lungo iter giudiziario ha scandito il passare di molti anni, tra sterpaglie e affidamenti del cantiere. Una volta completato l'iter giudiziario sono iniziati gli ultimi interventi, che sono stati completati dalla ditta. Ora si attende la comunicazione dell'apertura della piazza dell''amministrazione. La pavimentazione è stata realizzata in armonia con quella sistemata a corso Umberto. Restano i disagi per la chiusura all'incrocio con l'antico corso, ma gli interventi devono essere completati sui sottoservizi. Disagi anche per la sistemazione dei marciapiedi a via Tedesco. La ditta è al lavoro, ma serviranno alcune settimane per la riqualificazione dei percorsi pedonali.