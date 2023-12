Legambiente Avellino al congresso nazionale: sogniamo la giustizia climatica Antonio Dello Iaco nel Consiglio nazionale

Il XII congresso di Legambiente tenutosi presso l’auditorium Massimo di Roma ha visto il rinnovo delle cariche sociali regionali, con la conferma di Stefano Ciafani e Giorgio Zampetti nel ruolo di Presidente e Direttore regionale.

Legambiente Avellino sarà per la prima volta rappresentata in seno all’assemblea nazionale dei delegati con la nomina di Antonio Di Gisi, e nel consiglio nazionale da Antonio Dello Iaco.

«Questo congresso ci ha dimostrato nuovamente, che abbiamo compiuto la giusta scelta, entrare a far parte degli organi statutari ci emoziona e ci spinge ad impegnarci ancora di più. Al congresso ci siamo detti di sognare forte, e noi prendiamo molto sul serio i nostri sogni». – la dichiarazione di Antonio Di Gisi Presidente Legambiente Avellino a margine del congresso.

Il congresso è stato un momento di incontri e di confronto per aggiornare l’agenda associativa, sempre più ricca di proposte e sfide da vincere. Dieci i cantieri della transizione ecologica che secondo Legambiente, vanno replicati in Italia, per vincere la sfida della transizione ecologica e superare la crisi climatica.