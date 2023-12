Decima edizione Pino Irpino, partenza all'insegna dell'entusiasmo Domani 40 tappe da Chianche a Guardia dei Lombardi

Ha preso il via puntuale alle 13:30 la decima edizione del Pino Irpino che a Montevergine, in occasione della doppia ricorrenza, i 900 anni della fondazione del Santuario e i 10 anni dell’iniziativa solidale, hanno scambiato simbolicamente dei doni insieme all’Abate. Dopo la discesa in funicolare – prima volta per la carovana – è già tempo di partire.

Con il primo pomeriggio di tappe si sono scaldati i motori dei partecipanti. Grande entusiasmo e partecipazione sin dalle prime piazze che complessivamente ha visto il Pino Irpino attraversare le aree del Partenio oltre al Vallo Lauro – Baianese per una prima giornata decisamente inedita che si concluderà tra poche ore a Rotondi dopo aver attraversato tutta la Valle Caudina.

In tutte le piazze sono state spente le dieci candeline in occasione dello speciale compleanno del Pino Irpino. In tanti comuni, inoltre, molte le ragazze e i ragazzi di 10 anni che hanno festeggiato insieme alla carovana.

Intanto importante anche la raccolta solidale che, come consuetudine, ha già fatto segnare cifre importanti e che è già stata cominciata a redistribuire alle Caritas diocesane territoriali per permettere sin da subito la distribuzione alle famiglie.

Domani la carovana prosegue per la seconda giornata di tour con 40 tappe da Chianche fino a Guardia dei Lombardi portandosi nel cuore dell’Irpinia. Dalla Valle del Sabato, terra del greco di tufo, alle aree del Fiano e del Taurasi prosegue poi per la Baronia.