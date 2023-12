Luminarie e mega albero, si accende il Natale: "Avellino finalmente è viva" Bagno di folla al corso per l'accensione delle luci con il sindaco Festa

Un mega albero e luminarie tra le strade per Natale ad Avellino, aspettando il grande concerto di Capodanno con Antonello Venditti e Luche'. Questa sera, otto dicembre 2023, dopo le ore 20 l'accensione del maestoso albero di Natale situato in Corso Vittorio Emanuele, proprio di fronte al suggestivo Santuario del Santissimo Rosario. Le luminarie, progettate dall'Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo, si sono accese contemporaneamente, avvolgendo la città con un'atmosfera suggestiva. Come sotto un cielo di stelle si distende per quasi un chilometro l'addobbo di luminarie lungo il salotto buono. L'Amministrazione comunale ha voluto rendere ogni angolo di Avellino scintillante, dai quartieri al centro cittadino. Contemporaneamente luci accese in piazza Kennedy, via De Conciliis, via Nappi e altre zone.

"Un bellissimo clima natalizio ha avvolto la città, con una grande affluenza di persone", ha dichiarato il sindaco di Avellino, Gianluca Festa. "Questa è la prima grande soddisfazione di questo Natale 2023: entusiasmo e partecipazione abbondano. Sempre convinto che il Natale sia per i bambini e le famiglie, sono felice di viverlo con intensità e di aver rivisto il desiderio di restare in città anche in questo periodo, rinnovato dopo un'estate straordinaria. Abbiamo iniziato questo Natale con il piede giusto, illuminando non solo le strade principali, ma l'intera città. Il calore natalizio, la passione e l'amore si percepiscono ovunque. Quest'anno abbiamo superato le nostre aspettative, diventando un punto di attrazione non solo per la regione. Ricordiamo il successo dell'estate, con 250 mila presenze in 49 giorni consecutivi di manifestazioni. È merito di una squadra eccezionale, composta dai membri della giunta e dai consiglieri che, con fiducia e coraggio, mi affiancano. Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro collettivo che ha ridato vita alla città, trasformandola in un polo attrattivo in Campania e oltre. Auguro a tutti di vivere un Natale sereno in famiglia, dedicandoci ai nostri affetti, abbracci e amore. Durante queste festività, concediamoci una pausa dai problemi quotidiani e godiamoci le relazioni che sono preziose e irripetibili", conclude il primo cittadino.

Con l'inaugurazione delle luci natalizie nel giorno dell'Immacolata, prende ufficialmente il via un ricco programma di iniziative che accompagneranno la comunità avellinese fino all'Epifania. Un periodo di festa e condivisione in cui la città si colora di luci, addobbi e iniziative speciali, creando un'atmosfera di gioia e calore per tutti i residenti e i visitatori. Che il Natale porti a tutti gli avellinesi serenità e momenti di gioia!