Turismo religioso, all'Abbazia del Loreto "Il Cammino di Guglielmo" Domani 15 dicembre la presentazione del progetto che coinvolge 30 comuni e tre regioni

Sarà presentato venerdì 15 dicembre alle ore 10.30, nella Biblioteca Statale di Montevergine presso il Palazzo Abbaziale di Loreto a Mercogliano il progetto del “Cammino di Guglielmo”.

Il progetto storico-religioso e non solo, finanziato dal PNRR, vede promotori il Comune di Chiusano di San Domenico (capofila) e quello di Ospedaletto d’Alpinolo. Ad oggi hanno aderito e sottoscritto il protocollo d’intesa 30 comuni, 14 enti religiosi e 23 associazioni, che appartengono a Campania, Basilicata e Puglia.

Nel corso dell’incontro, verranno presentati il progetto di comunicazione, il logo, le bozze del sito web e della cartografia di ognuna delle tappe.

L'evento assume una rilevanza notevole per le opportunità che si andranno a rivelare e il coinvolgimento potenziale di migliaia di pellegrini coinvolti nel turismo religioso e delle radici. Le tre regioni saranno attraversate in 15 tappe per complessivi 300 km, coinvolgendo ben 4 parchi: il Parco regionale del Partenio e il Parco regionale dei Monti Picentini in Irpinia, il Parco del Vulture, in Basilicata, e il Parco naturale regionale del fiume Ofanto in Puglia.

Partendo dal Santuario di Montevergine, il cammino toccherà la Basilica paleocristiana di Prata P.U., l’eremo di S. Maria della Valle (detto anche di S. Guglielmo) a Chiusano di San Domenico, l’Abbazia del Goleto presso Sant’Angelo dei Lombardi, la Badia di Santa Maria di Pierno a San Fele e il monastero di S. Benedetto a Melfi (Pz) per terminare presso la Basilica del Santo Sepolcro a Barletta. Inoltre saranno toccati alcuni dei luoghi dell’eremitaggio legati al santo.

Interverranno:

Riccardo Luca Guariglia Abate Ordinario di Montevergine e Assisi

Salvatore Sciannamea Rettore dell'Abbazia del Goleto

Carmine De Angelis Sindaco di Chiusano di San Domenico

Luigi Marciano Sindaco di Ospedaletto D'Alpinolo



Saranno presentate relazioni con videoproiezioni:



Mario Marciano il progetto di comunicazione

Angelo Verderosa il tracciato e le tappe

Modera Annibale Discepolo