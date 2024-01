Trasporti, licenze false in Irpinia? Ncc: ora il governo ci ascolti I rappresentanti del servizio di Noleggio con conducente intervengono sul caso di Sirignano

"Sul caso di presunte licenze false del comune di Sirignano in provincia di Avellino in ambito di Ncc scoperchiato dalla polizia municipale di Napoli, non possiamo certo definirci sorpresi, ne' dal caso in se', ne' dalla mancata attenzione ai temi posti dalla nostra categoria ai vari governi. Infatti consegnai un esposto nelle mani dell'allora viceministro ai Trasporti Alessandro Morelli, il 9 marzo 2022 a margine di un incontro presso il dicastero. Purtroppo le nostre istituzioni continuano a sottovalutare il prezioso aiuto che le associazioni di categoria cercano di portare al rispetto della legalita' nonche' al miglioramento della mobilita' nel suo insieme".

Cosi' Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc e bus turistici.

"La verita' e' che ci capita piu' spesso di vincere ai tribunali amministrativi che di vedere un seguito alle nostre segnalazioni, un vero peccato e una ennesima dimostrazione della distanza tra amministratori e cittadini. Crediamo che la vicenda sia solo agli inizi, ma siamo fiduciosi nel lavoro della municipale di Napoli che ringraziamo e della magistratura", aggiunge.

"Vigileremo affinche' si faccia piena luce sulla quantita' di queste licenze false, su eventuali coinvolgimenti di altri apparati dello Stato che avrebbero dovuto vigilare e anche sugli operatori in buonafede, anch'essi vittime in questa situazione - afferma Artusa -. Certo e' che l'ingiustificabile blocco del rilascio di autorizzazioni Ncc ormai in essere da 5 anni, ha favorito e favorisce questi comportamenti criminosi. Vorremmo vivere in un Paese che colpisse gli illeciti in modo puntuale e che al tempo stesso evitasse di creare le condizioni perche' si verifichino nell'accontentare questa o quella piccola corporazione".