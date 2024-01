I prosciutti di Giovanniello tra i big dell'enogastronomia a palazzo Pitti L'azienda di Trevico dal 3 al 5 febbraio a Fortezza da Basso a Firenze per la mostra internazionale

Il re dei prosciutti, Luigi Giovanniello, esporterà l'eccellenza di Trevico tra i big nazionali e internazionali nella categoria salumi. Infatti, ci sarà anche una specialità tutta irpina a rappresentare i re del gusto italiani e internazionali a palazzo Pitti di Firenze.

Si tratta dell'appuntamento annuale con Taste, la mostra di Cultura contemporanea del cibo, quest'anno fissata dal 3 al 5 febbraio prossimi presso la Fortezza da Basso.

Dalla Campania, grazie al sostegno di vari Ministeri, sono stati reclutati i migliori marchi nell'ambito della produzione vitivinicola e agroalimentare.

Ma quella di Giovanniello è un'ascesa senza precedenti per i prodotti di qualità realizzati in Irpinia: i suoi prosciutti sono stati riconosciuti come rappresentativi della migliore Campania dalla milanese “Eccellenza italiana”, una community di oltre 500.000 persone che nasce nel digitale per promuovere l’Italia e il Made in Italy, diffondendo il suo patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico.

Insomma, questa è l'Irpinia che ci piace e di cui vorremmo sempre parlare in termini di sfide combattuìte e vinte.