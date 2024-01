Don Antonio Romano a Ottochannel: "Presto mi sposerò, grazie ai chiusanesi" Intervista al parroco di Chiusano che ha annunciato di lasciare l'abito talare per amore

"Sono fiero di voi". Don Antonio Romano, il parroco di Chiusano San Domenico che ieri pomeriggio sul suo profilo facebook ha annunciato di essere innamorato di una donna e per questo di voler lasciare il ministero sacerdotale, ringrazia i suoi ormai ex parrocchiani per gli auguri e gli attestati di stima che gli sono stati rivolti. "Ho avuto la conferma - scrive in un post - che siete molto più aperti, comprensivi e lungimiranti rispetto a quei pochi bigotti senza cuore che sanno solo condannare o spettegolare. Siete stati un esempio di grande maturità e di sensibilità. Ve ne sarò sempre grato. Farò del mio meglio per continuare ad essere utile per il nostro amato paese". Nell'ottobre scorso, don Antonio aveva comunicato al vescovo della Diocesi di Avellino monsignor Arturo Aiello, la sua decisione. Un travaglio interiore, una decisione maturata a lungo e molto sofferta. "Ma non posso tradire la mia natura e andare contro i miei sentimenti" - ha detto don Antonio in una intervista rilasciata per Ottochannel e Ottopagine.it, annunciando che presto, dopo la sentenza della Sacra Rota, si sposerà con la donna che ama.