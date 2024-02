Parroco lascia per amore: "Vi ho detto tutto, ora basta. Cali il sipario" Don Antonio Romano chiede privacy: i giornalisti la smettano di cercare chi vuole anonimato

Chiede rispetto per la sua privacy e quella di chi ha scelto di rimanere nell'anonimato, Don Antonio Romano, parroco di Chiusano San Domenico, finito sulle pagine delle cronache nazionali, per avere deciso di lasciare l'abito religioso per amore.

"So di essere un personaggio pubblico e mi sono esposto consapevolmente a tutti i giudizi e a tutte le opinioni - spiega in un nuovo post su facebook-. E potete continuare a farlo, non ho paura di niente e non ho più nulla da nascondere. Mi sono fatto le spalle larghe. Ho detto tutto ciò che era doveroso comunicare e adesso chiudo il discorso. Prego soltanto i giornalisti e tutti gli altri di non menzionare e di non dare la caccia a chi per sua scelta non ha voluto esporsi e ha scelto l’anonimato. Io mi sono esposto consapevolmente a tutti i giudizi e a tutte le opinioni. E potete continuare a farlo, non ho paura di niente e non ho più nulla da nascondere. Prego i giornalisti e tutti gli altri di non menzionare chi per sua scelta non ha voluto esporsi. Grazie". Conclude Antonio Romano.