Morte del giornalista Alfredo Romano, il cordoglio di Rotondi Il deputato: "Addio al giornalista irpino e amico di sempre"

"Apprendo la notizia della scomparsa di Alfredo Romano, giornalista irpino e amico di sempre. Alfredo era una intelligenza versatile e irrequieta, come deve averla un giornalista di razza, quale lui era". Così in una nota stampa l'onorevole irpino Gianfranco Rotondi che esprime il cordoglio per la scomparsa improvvisa di Alfredo Romano." Fu direttore di emittenti televisive e di periodici d’avanguardia, come il bellissimo ‘Itinerari’, una delle riviste più intriganti degli anni novanta. Lo chiamai alla direzione della ‘Discussione ‘ venticinque anni fa, e pur venendo da altra cultura politica, seppe lasciare il segno anche a piazza del Gesù. Alla moglie e a tutti i familiari desidero esprimere tutta la mia più affettuosa vicinanza in questa ora tragica".