Come gli animali domestici ci migliorano la salute e la vita Ad Avellino il convegno con il senatore Mazzella

Stamattina si è svolto presso il Circolo della Stampa di Avellino un importante convegno dal titolo "Salute senza confini: sanità umana e veterinaria per il benessere di tutti". L'evento è stato ideato e organizzato da Sara Spiniello e ha visto come ospite speciali il Senatore Orfeo Mazzella.

Tra i relatori presenti c'erano la Dottoressa Antonella Valente, pedagogista e nota per il suo impegno nel mondo del volontariato, in particolare con le persone disabili e con i clown terapia. Proprio la Valente ha presentato le terapie non farmacologiche basate sugli interventi assistiti con gli animali, che rappresentano una nuova frontiera della riabilitazione. Ha proposto anche l'idea di una nuova legge in questo ambito.

Un'altra relatrice di rilievo è stata l'Avvocato Antonella Zotti, impegnata da anni nella Misericordia di Avellino. Il suo volontariato si intreccia con le storie di tanti volontari, soprattutto giovani, e ha portato la sua esperienza per illustrare l'importanza della collaborazione tra sanità umana e veterinaria nell'ottica del benessere generale e si è soffermata molto sulla legislatura riguardante le malattie rare.

La dottoressa Marianna Patriciello, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, ha fornito una preziosa panoramica sulle implicazioni psicologiche delle terapie assistite con gli animali. Ha evidenziato come la presenza di animali possa favorire il recupero emotivo e sociale di molte persone, e ha sottolineato la necessità di sviluppare ulteriormente questa forma di terapia.

La dottoressa Anna Capriolo, moderatrice dell'evento, ha saputo gestire con grande professionalità il dibattito e ha incoraggiato una partecipazione attiva da parte del pubblico presente. Il convegno ha rappresentato un'importante occasione per approfondire il tema della sanità umana e veterinaria con una prospettiva interdisciplinare, mettendo in luce le nuove possibilità offerte dalle terapie assistite con gli animali. L'evento ha dimostrato che il benessere di tutti i cittadini può essere raggiunto solo attraverso una collaborazione sinergica tra le diverse figure professionali coinvolte nel settore della salute.